إيران تبدأ استخدام مواردها المحررة من النقد الأجنبي فعليا

العالم – إيران

وقال محسن كريمي، على هامش اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، عن العلاقات النقدية للبلاد: "في هذا الاجتماع تم توفير منصة للحوار مع السلطات والبنوك المركزية".

وتابع نائب الشؤون الدولية لحاكم البنك المركزي: "تم وضع العلاقات النقدية-المصرفية المستقرة مع السعودية على جدول أعمال طهران والرياض".

وأضاف: "نتيجة لهذه المفاوضات حدثت أشياء جيدة فيما يتعلق بإطلاق مواردنا المحجوبة، وسنعلن أخبارا سارة عنها في المستقبل".

وأكد كريمي: "لتوفير احتياجات إقامة العمرة في الأيام الاخيرة، استخدمنا بعض موارد البلاد المحررة، وتم نقلها إلى السعودية، والتي بالإضافة إلى حل مشكلة الحجاج، تتم استخدامها في أمور أخرى".