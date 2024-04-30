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إيران تبدأ استخدام مواردها المحررة من النقد الأجنبي فعليا

إيران تبدأ استخدام مواردها المحررة من النقد الأجنبي فعليا
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب حاكم البنك المركزي الإيراني لشؤون الدولية، محسن كريمي أنه تم صرف العملة اللازمة لمراسم العمرة في هذا العام من الموارد المحررة.

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وقال محسن كريمي، على هامش اجتماع البنك الإسلامي للتنمية، عن العلاقات النقدية للبلاد: "في هذا الاجتماع تم توفير منصة للحوار مع السلطات والبنوك المركزية".

وتابع نائب الشؤون الدولية لحاكم البنك المركزي: "تم وضع العلاقات النقدية-المصرفية المستقرة مع السعودية على جدول أعمال طهران والرياض".

وأضاف: "نتيجة لهذه المفاوضات حدثت أشياء جيدة فيما يتعلق بإطلاق مواردنا المحجوبة، وسنعلن أخبارا سارة عنها في المستقبل".

وأكد كريمي: "لتوفير احتياجات إقامة العمرة في الأيام الاخيرة، استخدمنا بعض موارد البلاد المحررة، وتم نقلها إلى السعودية، والتي بالإضافة إلى حل مشكلة الحجاج، تتم استخدامها في أمور أخرى".

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