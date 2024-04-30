فيديو خاص: صحفي يكشف عن تطورات خطيرة في قطاع غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان القصف حتى الان اسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 2 من الفلسطينيين، فيما يوجد قصف مدفعي واطلاق نار كثيف في مدينة بيت حانون اقصى شمال القطاع، من قبل آليات الاحتلال المتمركزة على الحدود الفاصلة بين الاراضي المحتلة وبين قطاع غزة.

وتابع: ان وسط قطاع غزة ايضا تعرض لقصف مدفعي خاصة مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة ومدينة الزهراء، مشيرا الى ان جيش الاحتلال مستمر بسياسة نسف المربعات السكنية وتدمير المباني واستهداف المواطنين بالقصف المدفعي.

واشار مراسلنا الى ان الطواقم الطبية انتشلت اليوم جثامين 3 شهداء تم استهدافهم في منطقة الزهراء.

واوضح ان هناك كثافة في تحليق الطائرات الاسرائيلية في هذه المنطقة التي تعتبر الفاصلة بين شمال القطاع وجنوبه.

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