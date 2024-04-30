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تطوير التعاون الديني والثقافي في جدول أعمال إيران وأوزبكستان

تطوير التعاون الديني والثقافي في جدول أعمال إيران وأوزبكستان
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طشقند والمفتي العام لجمهورية أوزبكستان على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجال القواسم الدينية المشتركة.

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وقال محمد علي اسكندري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طشقند، في هذا اللقاء الذي جرى الاثنين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتردد في حماية القيم الإسلامية وكانت في طليعة المدافعين عن الإسلام والمسلمين.

وأضاف: الفتنة والشقاق والانقسام في العالم الإسلامي من المخططات الإستراتيجية لأميركا والكيان الصهيوني، وهما لم ولن يريدا الخير للشعوب الإسلامية يوما ابدا، لذا فإن التقريب بين المذاهب كان على الدوام ما تسعى إليه وتنفذه جمهورية إيران الإسلامية بجدية.

من جانبه قال مفتي أوزبكستان نور الدين خالق نظروف، خلال تقييمه الإيجابي لتقدم العلاقات الثنائية في كافة المجالات: إن الدين والثقافة والقواسم المشتركة بين أوزبكستان وإيران عوامل مهمة لتعميق العلاقات بين الجانبين.

وأضاف: نظرا لقدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال المخطوطات الفارسية، فإننا نرحب بالتعاون في مجال البحوث القرآنية والمخطوطات القرآنية.

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