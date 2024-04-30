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الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ بفوز منتخب إيران لكرة الصالات في بطولة آسيا

الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ بفوز منتخب إيران لكرة الصالات في بطولة آسيا
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل برسالة إلى نظيره الإيراني، تقدم فيها بالتهاني إلى المنتخب الإيراني لكرة الصالات بفوزه بكأس أمم آسيا لهذا العام.

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و جاء في رسالة الجانب السعودي: نيابة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في هذا البلد، أود أن أعرب عن خالص التهاني لاتحادكم والمنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات على الإنجاز القيم المتمثل في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا.

وأضاف المسحل: كانت مشاهدة الأداء المتميز للمنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات في هذه البطولة لحظة عظيمة تبعث على الفخر لمجتمع كرة القدم بأسره في القارة الآسيوية.

وخلص إلى القول: أرجو أن تتقبلوا أحر تهانينا على تأهل المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات إلى كأس العالم، نحن على ثقة من أن فريقكم سيكون ممثلاً جديراً لقارة آسيا على المستوى العالمي.

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