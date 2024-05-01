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قائد الثورة الاسلامية : غزة اليوم هي قضية العالم الاولى 

قائد الثورة الاسلامية : غزة اليوم هي قضية العالم الاولى 
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، ان غزة اليوم هي قضية العالم الاولى ولا يستطيع الصهاينة وداعموهم الامريكان والاوروبيون ان يزيلوا قضية قضية من اجندة الراي العالم العالمي . 

العالم - ايران

ولدى استقباله اليوم الاربعاء، الاف المعلمين والتربويين من كافة أنحاء البلاد تزامناً مع ذكرى استشهاد الاستاذ "مرتضى مطهري" ويوم المعلم في إيران، في حسينية "الإمام الخميني (رض)" اشار قاد الثورة الاسلامية إلى الاحداث التي تشهدها الجامعات الأمريكية والأوروبية وقال : إن الضغط على الكيان الصهيوني يجب أن يتزايد يوما بعد يوم .

واعتبر سماحته موقع الادارة الامريكية من احداث غزة تثبت احقية ايران من عدم الثقة بأمريكا واضاف : يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين، وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل مشكلة غرب آسيا أبدا .

يتبع ..

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