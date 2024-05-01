قائد الثورة الاسلامية : غزة اليوم هي قضية العالم الاولى 

العالم - ايران

ولدى استقباله اليوم الاربعاء، الاف المعلمين والتربويين من كافة أنحاء البلاد تزامناً مع ذكرى استشهاد الاستاذ "مرتضى مطهري" ويوم المعلم في إيران، في حسينية "الإمام الخميني (رض)" اشار قاد الثورة الاسلامية إلى الاحداث التي تشهدها الجامعات الأمريكية والأوروبية وقال : إن الضغط على الكيان الصهيوني يجب أن يتزايد يوما بعد يوم .

واعتبر سماحته موقع الادارة الامريكية من احداث غزة تثبت احقية ايران من عدم الثقة بأمريكا واضاف : يجب أن تعود فلسطين إلى أصحابها الأصليين، وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل مشكلة غرب آسيا أبدا .

يتبع ..