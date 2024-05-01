شاهد.. كتيبة مقاومة جديدة تعلن انطلاقتها من جنين

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المدينة التي لم تغب البندقية عنها يوما بالرغم من محاولات الاحتلال اقتلاع المقاومة من جذورها. فتمتد المقاومة منها الى قراها وباقي المخيمات الاخرى.



خلال رحلة طريقك الى قرية كفردان شمال غربي المدينة ة تلمح صور الشهداء في كل زاوية وممر، كبوصلة الطريق إلى تحرير القدس.



في وقت سابق، اعلنت كتيبة كفردان انطلاقة عملها المقاوم من خلال مشاهد تظهر تدريب مقاتليها. الذي كان أحد أفرادها شهيداً بعد يوم واحد من انطلاقتها إثر خوضه اشتباكاً مسلحاً مع جيش الاحتلال

مقابلة المقاتل مصطفى كان أحد تم الاعلان عن الكتيبة داخل أزقة البلدة، نحن موجودون في جميع الساحات،وإن شاء الله سوف نأخذ بحق الشهيداء، والاحتلال لن يوقف عزمنا بالعكس عندما نقدم شهيد نزداد قوة ونحن نزلنا إلى الساحة كي نستشهد كما أمرنا رب العالمين ونحن هدفنا تحرير أراضينا".

يزايد خوف الاحتلال من المجموعات المسلحة الجديدة تزامناً مع معركة طوفان الأقصى، فأصبح جيش الاحتلال ينصب كمائناً للمقاومين في محيط مستوطنات وحواجز الضفة الغربية لقتلهم.



يحاول جيش الاحتلال اقتلاع الحاضنة الشعبية للمقاومة لكن يؤكد الأهالي بأن الشعب الفلسطيني محتفظ بحق المقاومة، والانتقام من الاحتلال الذي قتل أبناءهم.

تطور العمل المقاوم وتوسعه في الضفة الغربية بدأ يأخذ منحى جديدا مع بداية طوفان الأقصى وهذا ما يؤرق الاحتلال ومؤسساته الأمنية بشكل لا تخطئه العين.



مقابلة الأب



لا مكان للبكاء، الآن حان موعد الثأر.. هذا ما يقولونه الفلسطينيون في كل مرة بعد كل عملية اغتيال، فالمقاتل الذي يرتقي شهيداً، ينضمُ مقاتلاً جديداً بدلا منه لإكمال الطريق الذي بدأه من قبله.