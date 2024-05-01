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فيما تشدد من إجراءاتها القمعية..

الاحتلال يحاصر 8 عائلات بالااسلاك الشائكة في أحياء الخليل الشرقية

الاحتلال يحاصر 8 عائلات بالااسلاك الشائكة في أحياء الخليل الشرقية
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

شددت قوات الاحتلال الاسرلائيلي، مساء اليوم الاربعاء، من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل، وحاصرت بالأسلاك الشائكة ثماني عائلات داخل منازلها في حارة جابر شرق المدينة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الناشط عارف جابر لـــ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (فا)"، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، أغلقت بالأسلاك الشائكة مدخل منزلين في حارة جابر، يسكن فيهما ثماني عائلات من عائلة جابر، وحاصرت بذلك تلك العائلات داخل المنزلين، ومنعتها من الدخول والخروج.

وأشار الى ما يعانيه الأهالي في البلدة القديمة والمناطق الواقعة شرق مدينة الخليل في ظل الارتفاع الكبير والمستمر في وتيرة اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال، خاصة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكدا أنهم يتعرضون لعمليات تنكيل واحتجاز واعتقال على الحواجز والطرقات.

وقال، إن قوات الاحتلال تفرض منعا مسائيا للتجول في تلك المناطق، وتمنع الأهالي الخروج من منازلهم، كما تفرض قيودا على حركة الأهالي بتحديد أوقات معينة لكل حي، ولا تسمح لهم بالتنقل إلا من خلال حواجز عسكرية محددة وفي ساعات محددة.

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