عقوبات ايرانية على اشخاص وكيانات امريكية وبريطانية لدعمها الارهاب وانتهاك حقوق الانسان

العالم - ايران

وفيما يلي الكيانات والشخصيات التي فرضت ايران عقوبات عليها :

-شركات لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس وسكايدو للأسلحة

-شركة شيفرون بسبب تعاونها مع الكيان الإسرائيلي في استخراج آبار الغاز الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واستغلال الكيان الصهيوني للموارد المالية الناجمة عنه للهجوم على غزة.

- شركة خارون بسبب دورها في عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد حماس، والعمل لقطع وصول حماس والجهاد الإسلامي إلى شبكة تحويل العملات الرقمية بحجة غسيل الأموال.

- جيسون برودسكي المدير التنفيذي لمجموعة التحالف ضد إيران النووية بسبب أفكاره المعادية للفلسطينيين ونشر تقرير غير صحيح عن إيران في عملية طوفان الأقصى.

- كليفورد ماي، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة .

-الجنرال بريان فينتون، قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي، بسبب مساعدته الاستخباراتية والأمنية للكيان الصهيوني.

- جيسون جرينبلات، كبير مستشاري دونالد ترامب، لدعمه تدمير حماس وإعطاء الأولوية للقضاء على هذه الجماعة على أي إجراءات إصلاحية في فلسطين.

- مايكل روبين، من مركز أبحاث إنتربرايز الأمريكي، لدعمه استمرار الهجوم على حماس حتى القضاء التام على هذه الجماعة وإخراجها من قطاع غزة.

- براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في حرب غزة.

- جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة RTX للاسلحة، بسبب دعمه للأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية في بيان أن إيران فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا بريطانيا بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم وتسهيل أعمال الكيان الصهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

والكيان هي كما يلي :

-قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لبريطانيا في قبرص

-مدمرة دياموند التابعة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر

- شركة إلبيت سيستم البريطانية

-شركة ماجيت باركر البريطانية

- شركة رافائيل البريطانية

والاشخاص هم :

- غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني

-جيمس هاكنهال، قائد القيادة الإستراتيجية للجيش البريطاني

-شارون نسميث نائب الأركان العامة للقوات المسلحة

- بول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

-أدريان بيرد مدير استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع البريطانية

-ريتشارد كامب قائد سفينة ريتشموند البحرية البريطانية في البحر الأحمر

-سايمون كلاك قائد قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص

-بيتر إيفانز قائد قوات البحرية البريطانية دايموند في البحر الأحمر





