ثورة الجامعات أسقطت فكرة المظلومية الإسرائيلية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أنه وفي داخل الكيان الإسرائيلي بدأوا يشعرون بشكل كبير بأن التظاهرات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا والآن في شرق آسيا كلها تؤكد بأن فكرة المظلومية الإسرائيلية قد سقطت.

وأضاف أن معركة غزة وطوفان الأقصى غيرت الملامح تماما وأصبح الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على تبرير الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأكد أن هذا الأمر قد تنبهت له صحيفة هاآرتس الإسرائيلية منذ الأيام الأولى للحراك الجامعي وقالت يجب على تل أبيب أن تعيد ترميم صورتها في العالم، لأن حراك الجامعات جعل الصورة الإسرائيلية مكروهة وغير مقبولة في العالم، وقالت إن على بنيامين نتنياهو أن يرحل وتقع على من يأتي بعده مسؤولية ترميم هذه الصورة.

ولفت إلى أن لهجة الإعلام الإسرائيلي بعد هذه القضية تغيرت تجاه الجامعات وثورتها، مبيناً: في البداية كانوا يحاولون تبرير أن ما يحدث هو عبارة عن معاداة للسامية على حد تعبيرهم، ولكن مع استمرار وتوسع المشهد تغيرت واختلفت المعادلات وبات الكثيرون في تل أبيب يطالبون بضرورة وقف الحرب وإنهاء العدوان.

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