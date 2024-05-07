العالم – خاص بالعالم

فطوال أعوام ظل يغزل طريقه للحرية بقلم وورقة، فلمّا رأى إبداعه النور انتصر معلناً كسره كل القيود،وفوز روايته قناع بلون السماء بالجائزة العالمية للرواية العربية.

وقال يوسف خندقجي شقيق الاسير باسم خندقجي باسم بدأ الرواية وبكتابة رواياته الادبية ما قبل الاعتقال وأكمل مسيرته الادبية داخل سجون الاحتلال متنقلا من سجن الى آخر، حيث كتب العديد من المقالات الادبية والفكرية والسياسية والنقدية وعلى المرأه الفلسطينية ونضالها خلال انتفاضة الحجارة عام 1987 وانتج ديوانين للشعر اضافة الى6 روايات اخرها "قناع بلون السماء" التي فازت بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية بدورتها 2024م".

غيبت سجون الاحتلال باسم عن مسرح التتويج والاحتفال، ولم يكن هذا أصعب ما في الحكاية، بل تفاصيل الانتصار والوصول إلى هذا الفوز بحد ذاته لم تكن بالأمر السهل.

وقال خالد خندقجي عم الاسير باسم خندقجي:"إان الاسير الفلسطيني من خلال خوضه ومقاومته للإحتلال داخل السجن وخوضه للنضالات والمعارك الرئيسية الكبيرة داخل السجن استطاع ان يحصل على انجازات رائعة حيث ارسل رسالة بان هذا الفوز ليس له وأهداه الى شعب غزة".

الحرب على الرواية الفلسطينية، شكّلت نهجًا ثابتًا لدى الاحتلال الإسرائيليّ في مواجهة الوجود الفلسطينيّ، حيث تشكل بعدا آخر في المقاومة والتي يسعى فيها الفلسطينيون بكل دأبٍ وإصرار لتكون الصوت المرتفع للحرية والعدالة.

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