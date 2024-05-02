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فيديو خاص: رد حزب الله الخاطف على اعتداءات اسرائيل اليوم!!

الخميس ٠٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن التصعيد مستمر في الجبهة الجنوبية بين المقاومة والاحتلال وان كان هناك نوع من التراجع في حدته وسخونته بالمقارنة مع الايام الماضية.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان الاعتداءات الاسرئايلية طالت اليوم بلدة عيتا الشعب بعد غارات طالتها في الليلة الماضية، استهدفت اكثر من 10 منازل وتضرر اكثر من 40 منزلا بغارات عنيفة.

اضاف ان الغارات طالت ايضا وادي شبعا بالاضافة الى المثلث الذي يربط بلدة حولا بـ طلوسة ومركبا في القطاع الشرقي، مشيرا الى ان المدفعية الاسرائيلية ركزت اليوم قصفها واعتداءاتها على القرى المتاخمة لمواقع الاحتلال مثل طيرحرفا وعيتا الشعب وعلما الشعب وراشيا الفخار وكفر حمام.

واكد مراسل قناة العالم ان هناك نصيبا يوميا لبلدة الخيام من خلال القصف المدفعي الذي يطال الواجهة الشرقية لهذه البلدة، مضيفا ان الطيران الحربي الاسرئيلي قام بغارات وهمية واختراق جدار الصوت بقوة فوق المناطق والبلدات الجنوبية.

في المقابل اشار الى ان المقاومة اليوم اصدرت بيانين تحدثت فيهما عن مهاجمة موقع السماقة بالاسلحة الصاروخية مستهدفة تجمعات لجنود الاحتلال ومن ثم ثكنة زبدين الواقعة في أسفل الجهة الجنوبية مزارع شبعا بالاسلحة المناسبة ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى داخل الثكنة.

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