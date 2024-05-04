وفد حماس يصل إلى القاهرة اليوم..وهذه مهمته  

العالم-فلسطين

وبحسب موقع " عربي21" فق أكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن جولة المفاوضات ستنطلق بمقر المخابرات العامة المصرية، بحضور وفد حماس والوسيط القطري والأمريكي والمصري.



ولفت المصدر الى أن محادثات السبت ستكون "حاسمة" في مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن وفد الحركة سيكون برئاسة خليل الحية وعضوية عضوي المكتب السياسي زاهر جبارين ومحمد نصر.



وشدد على أنه "لن تستطيع أي جهة إجبار حماس على القبول بما يتعارض مع ثوابتها ومصالحها الوطنية"، مضيفا أن "كل محاولات عزل حماس فشلت تماما، وفرص انتصار الاحتلال باتت معدومة".



وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها سيتوجه السبت للقاهرة، في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وأكدت حماس على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرا، مشددة على أنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق.



وأضافت أننا "في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".



وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كشف أن وفدا من حركته سيزور مصر "في أقرب وقت"، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي.



يأتي ذلك بالتزامن مع حديث موقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن وصول مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، إلى مصر، الجمعة، للمشاركة في محادثات صفقة التبادل.