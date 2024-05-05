فيديو خاص: ماذا يقول جنرالات اسرائيليون في نتانياهو؟!!

العالم - خاص بالعالم

هذا فيما اعتبر عاموس يدلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات أنّ الحرب على غزة انتهت وأن على الكيان الاعتراف بالهزيمة.

وتأتي تلك التصريحات وسط الحديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

عاموس يدلين، يائير جولان، موشيه يعلون، وغيرهم جنرالات شغلوا مناصب هامة ومتقدمة في الامن والجيش الإسرائيلي، وتجندوا في الأيام الأخيرة لمهاجمة بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية رفضا لمقترح اجتياح رفح وتاييدا لاتمام الصفقة مع حماس واستعادة الاسرى.

موشيه يعلون في الساعات الأخيرة طالب على منصة اكس جادي ايزنيكوت وبيني جانتس بالاستقالة مما اسماها حكومة الخراب واصفا نتانياهو بالملك العاري.

اما عاموس يدلين فقد وصف في مقابلة مع القناة الثانية عشرة بأن الحرب انتهت وعلى الاحتلال ان يعترف بالهزيمة .

وفي تل ابيب تزداد الصراعات بين المؤسسات الإسرائيلية الأمنية والسياسية وأيضا في الشارع.

ويبدو ان نتنياهو يحاول تغذية المشهد بهدف افشال أي صفقة يعرف انها ستؤدي الى نهايته السياسية.

وبالمقابل تحاول المؤسسة الأمنية إقناعه بان الصفقة هي الأولوية في هذه المرحلة، وان عملية رفح من الممكن استبدالها بعمليات مركزة.

اما الشارع الإسرائيلي بغالبيته بات يرى ان الحرب تشكل مصلحة شخصية لنتنياهو وبن غفير وسموترتش، اللذين يراهما نتنياهو انهما الوحيدان الخاسران حال غيابه عن المسرح السياسي .

وقلت صحيفة هارتس كان يتمنى ان يكون رد حماس سلبيا، لكن الان بات عليه ان يصنع المستحيل ليفشل كل شيء.

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