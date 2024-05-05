برنامج الغذاء العالمي: مجاعة كاملة شمال غزة وتتمدد جنوبا

العالم - خاص بالعالم

"مجاعة كاملة وشاملة شمالا وتتمدد جنوبا".. تحذير وإنذار أطلقه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الوصول الآمن إليه.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: هناك مجاعة، مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب. ما نطلبه ونطالب به باستمرار هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق للدخول إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وفيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الغذائي تحسن بشكل طفيف في القطاع الفلسطيني، لكنها أكدت أن خطر المجاعة لا يزال قائما.

وبعد أن تعمد الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على القطاع تدمير جميع المخابز فيه تقريبا إمعانا منه في تجويع الفلسطينيين، أعيد منذ فترة فتح أول مخبز في الشمال، لكنه يكاد لا يسد رمق مئات العائلات الفلسطينية التي باتت تمضي ساعاتها وأيامها في احتشاد وانتظار مرهق ومتعب بطوابير طويلة تمتد للشوارع القريبة بين أنقاض المنازل لأجل الحصول على رغيف من الخبز.

أما نازحو غزة فحالهم كحال باقي الغزاويين محاصرون بين موجات الحر وتفشي الأوبئة، وينتظرون الحصول على مساعدات تبقيهم وأطفالهم على قيد الحياة.

وتخضع المساعدات الدولية لرقابة صارمة من قبل الاحتلال ويمر معظمها من مصر عبر معبر رفح، لكن كميات قليلة وغير كافية على الإطلاق تصل لبعض أهالي غزة مقارنة بالاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني ونصف المليون نسمة.