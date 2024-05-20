شاهد.. ردود الفعل العربية على استشهاد الرئيس الإيراني ومرافقیه

العالم – خاص بالعالم

الرئيس السوري بشار الاسد، عبر عن اسفه البالغ ومواساته لايران بهذا الحادث الأليم، واضاف أنه عمل مع الشهيد رئيسي كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين مزدهرة، فيما اعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد، بعثا ببرقيتي تعزية للقيادة والشعب الايراني وعبرا عن صادق المواساة لطهران بهذه الحادثة.



رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قدم التعازي للحكومة الإيرانية وشعبها. واعرب عن تضامن بلاده مع الشعب الايراني.

كما اعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق ليوم واحد. كما تقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بتعازيه للقيادة والشعب في ايران.

من جهته، تقدم قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتعازي للشعب والقيادة في ايران، واكد أن الشهيد رئيسي كان مثالا يحتذى للإنسان المسلم المسؤول الملتزم مبادئ دينه وقضايا أمته وفي المقدمة منها فلسطين.

من جانبه عزى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، القيادة والشعب بايران في هذا الحدث الجلل. مؤكدا على الثقة الكاملة بقدرات ايران على الصبر وتجاوز الصعوبات.



كما قدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تعازيه لايران حكومة وشعبا. من جانبه اكد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تتضامن مع ايران في هذه الظروف الصعبة وعبر عن عميق المواساة لايران بفقدان الرئيس رئيسي.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي. فيما اعرب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البدوي، عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الايراني.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نعى الشهيد رئيسي، ووزير الخارجية امير عبداللهيان ومرافقيهم. وعبر عن خالص تعازيه والمواساة للشعب الايراني.

فيما اعرب شيخ الازهر احمد الطيب، عن تضامنه مع ايران في هذه الظروف العصيبة وذلك في تغريدة على موقع اكس باللغة الفارسية.

اما الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فقد اعرب عن تعازيه الحارة لايران، واكد أنه فقد أخا وشريكا جمعته به خدمة أواصر الأخوة والتعاون ونصرة القضايا العادلة للأمة.



الملك الأردني عبدالله الثاني قدم أحر التعازي للشعب والقيادة في ايران. وعبر عن تضامن بلاده مع طهران في هذا الظرف العصيب.

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