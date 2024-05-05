"حزب الله" يعلن تنفيذ 10 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال

العالم - لبنان

وجاء في بيان للمقاومة: "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 05-05-2024، وفقًا للآتي:



- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:10 استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين



2- الساعة 15:30 استهداف مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده وآلياته في ‏الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى أصابتها واندلاع النيران فيها، وذلك كردٍّ على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين

3- الساعة 18:15 استهداف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وإصابته ‏إصابة مباشرة

4- ‏استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏"الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل

5- ‏استهداف مستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏"الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل



6- ‏استهداف مستوطنة مرغليوت بالأسلحة الصاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو ‏"الإسرائيلي" على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل



- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:20 استهداف التجهيزات التجسّسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة

2- استهداف مبنى في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين

3- استهداف مبنى في مستوطنة شتولا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة، كردٍّ على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين

4- الساعة 18:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة