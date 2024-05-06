رفح تحت لهيب النيران..استشهاد 22 مدنيا بينهم 8 أطفال

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف منذ فجر اليوم الاثنين، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة استشهد 22 فلسطينيا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.

وفي حصيلة غير نهائية، أفادت وسائل اعلام فلسطينة بأن 22 شهيدا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

واستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم

في المقابل ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 608 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 263 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وتزامنا مع استمرار حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إلا ضمن كميات شحيحة، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة بسبب تراكم النفايات.

وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مدن نابلس والخليل ورام الله وطوباس وقلقيلة وسلفيت، وفرضت حصارا واسعا على مخيم طولكرم وسط انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة فيه.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

سياسيا قرر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليم بيرنز تمديد إقامته في قطر طوال يوم الاثنين لمحاولة إنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن إعلام مصري أن وفد حركة حماس سيعود للقاهرة الثلاثاء المقبل، لمواصلة المفاوضات حول الهدنة، بعد أن غادر الأحد العاصمة المصرية للتشاور.

وغادر وفد حماس القاهرة مساء الأحد عائدا إلى الدوحة للتشاور حول المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى هدنة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وكشفت هيئة البث العبرية، عن قيام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز، بممارسة الضغوط على تل أبيب لإرسال وفد إلى القاهرة. وتمثل نتنياهو برفض الطلب مشيرا إلى الرغبة بالتريث ريثما تعلن حماس ردها وبعدئذ ينطلق وفد كيان الاحتلال.