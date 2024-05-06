شاهد/كيف ساهم جندي اسرائيلي باستهداف قوات الاحتلال في كرم أبو سالم؟

العالم-الاحتلال

ونشر أحد الجنود صورا تشير إلى المواقع الجغرافي في رفح، فضلا عن كشفها مواقع تحشدات الاحتلال، في المنطقة، قبل أن يقصفها القسام.



وتتطابق الصور المنشورة من قبل أحد الجنود، التي كانت يتفاخر فيها بأعداد الآليات الكبيرة، على سبيل تهديد الفلسطينيين، مع المقاطع المصورة للحظة تساقط الصواريخ على المكان.

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ومن بين المشاهد صور لجنود يجلسون لتناول المشروبات في الموقع العسكري، فضلا عن لقطات لدبابات وجرافات عسكرية، ومقطع للبعض المعدات العسكرية في المستودعات المتنقلة في المكان.



وتمكنت كتائب القسام، عبر الرشقة الصاروخية بمنظومة رجوم محلية الصنع، من إصابة الموقع العسكري بصورة مباشرة، وخلفت 3 قتلى، فضلا عن 9 إصابات بينها 2 خطيرة، بحسب ما أقر به الاحتلال.



ووثق الجنود لحظة هروبهم من تساقط الصواريخ على حشودهم، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن أحد الصواريخ سقط على خيمة للجنود وهم بداخلها، ما تسبب في عدد كبير من الإصابات.





وتظهر الصورة من داخل إحدى الخيم القدرة التدميرية للصاروخ، وكمية الشظايا الناجمة عنه، وآثار الدماء المتناثرة على أطراف خيمة الجنود.