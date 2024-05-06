الكشف عن فتح خط ملاحي جديد بين كيان الاحتلال ودولة عربية

العالم-الاحتلال

وقال موقع " port2port" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إن شركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، قررت فتح هذا الخط الملاحي الجديد "لتسهيل عمليات الشحن بين مصر وإسرائيل".

وكشف الموقع العبري، أن "الشركة افتتحت خطين جديدن الأول سيعمل بين ميناء "رافينا" الإيطالي، وميناء الإسكندرية بمصر ومؤانئ أشدود وحيفا في إسرائيل، بينما سيعمل الخط الملاحي الثاني بين موانئ مصر وإسرائيل مباشرة".

وأوضح الموقع أن "سفن الحاويات ستعمل على كلا الخطين من مصر وإسرائيل".

ووفق الموقع الرسمي لمجموعة "Pan Marine Group" المالكة لشركة "ميدكون لاينز" للشحن البحري، فإن "هذه الشركة هي إحدى شركات المجموعة المصرية التي تمارس أعمالها في السوق المصري منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما".

وتعود ملكية مجموعة "بان مارين" المصرية للشحن لرجال أعمال مصريين، وتم إنشاؤها في عام 1978، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية، وتنشط الشركة في مجال شحن المواد الغذائية.