في قطر.. جولة جديدة لانقاذ مفاوضات الهدنة من الإنهيار +فيديو

العالم - خاص العالم

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي تقف أمام مفترق طرق. امر استدعى ان نقل المفاوضات مؤقتا الى قطر بعد الفشل في التوصل الى نتائج في القاهرة.

حيث وصل مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز الى العاصمة الدوحة ومدد إقامته هناك اربعة وعشرين ساعة اضافية في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن قطر ومصر والولايات المتحدة يعملون من أجل تفادي انهيار محادثات القاهرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن زيارة بيرنز تهدف لممارسة أقصى قدر من الضغط على حماس وتل أبيب.

وللغرض فإن وفد يترأسه رئيس الموساد ديفيد برنياع وصل إلى قطر .وقال مصدر إسرائيلي إن مجلس الحرب أعطى الوفد الإسرائيلي صلاحيات أوسع للانخراط بالمفاوضات. ويشارك الوفد في محادثات تضم إليها، بيرنز ووير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.

كذلك أعلن مسؤول في حماس توجه وفد الحركة إلى الدوحة للتشاور مع قيادته السياسية بالتزامن مع وجود رئيسي الاستخبارات الاسرئيلية والامريكية.

ومن المتوقع ايضا أن تجتمع قيادات حماس اليوم في الدوحة لبحث نتائج محادثات القاهرة. حيث انتهى الأحد اجتماع بشأن مقترح للهدنة في قطاع غزة دون إحراز تقدم ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات مجددا، الثلاثاء بالعاصمة المصرية وسط مواصلة كل من كيان الاحتلال وحركة حماس التمسك بشروطه بعد سبعة أشهر من الحرب.

وقال نتنياهو أن تل ابيب لن توافق على مطالب حماس، فالموافقة تعني الاستسلام، وأن كيانه سيواصل القتال حتى تحقيق جميع أهدافه .

الى ذلك دعت عوائل الاسرى الاسرائليين نتانياهو إلى 'عدم الرضوخ للضغوط السياسية' من الوزيرين المتطرفين ايتمار بنغفير ويتسيئل سموتريتش، والقبول باتفاق يسمح بالإفراج عن ذويهم متوعدينه بأن التاريخ لن يغفر له اذا فوت هذه الفرصة.