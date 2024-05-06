جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي رابع بعملية 'كرم أبو سالم'

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الجندي الرابع الذي قتل في عملية كرم ابو سالم هو الرقيب "ميخائيل روزل" 18 عامًا من ريشون لتسيون.

وكانت "إسرائيل" اعلنت عن مقتل ثلاثة جنود واصيب آخرين بجروح خلال قصف المقاومة ظهر امس الاحد معسكر قرب معبر كرم أبو سالم.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل الجنود في عملية كرم أبو سالم، التي نفذتها كتائب القسام بمنظومة الصواريخ "رجوم"، وهم: الرقيب عيدو تيستا، الرقيب روفين مارك أسولين، الرقيب تل شافيت، ميخائيل روزالة.



واضاف جيش الاحتلال أن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة.

وأصدرت كتائب القسام بيانا، تبنت فيها "قصف تحشدات لقوات العدو في موقع ‘كرم أبو سالم‘ ومحيطه بمنظومة الصواريخ ‘رجوم‘ قصيرة المدى من عيار 114ملم".