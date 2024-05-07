غروسي وإسلامي يؤكدان سريان اتفاقية 2023 بين طهران والوكالة الذرية

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في أصفهان، إن الأجواء كانت إيجابية في المؤتمر الصحفي المعقود في اصفهان بين بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وأضاف، أن أجوبة غروسي وإسلامي تؤكد سريان الاتفاقية التي إبرمت بين طهران والوكالة الذرية مارس عام 2023.

هذا وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن اليبان المشترك هو اساس جيد للتفاعل مع الوكالة.



ووصف اسلامي خلال مؤتمر صحافي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اصفهان الذي عقد عقب اجراء مفاوضات فنية ثنائية مع وفد الوكالة الدولية، وصف المحادثات بالبناءة، مشددا على استمرار التعامل مع الوكالة.

وأشار اسلامي الى اتفاق الجانبين حول آليات حل القضايا العالقة بين ايران والوكالة، وكشف عن مساعي بلاده لإنتاج عشرين ميغاواط من المحطات الكهروذرية.

من جانبه شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمواصلة التعاون بين إيران والوكالة.

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