الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤
٠٣:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قتلى من كتيبة غولاني في هجوم حزب الله على مستوطنات الشمال

قتلى من كتيبة غولاني في هجوم حزب الله على مستوطنات الشمال
الأربعاء ٠٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

في هجوم مكثف ومركب من لبنان على مستوطنات الشمال أعلن إعلام الاحتلال عن وقوع قتلى وإصابات خطرة من كتيبة غولاني.

العالم - لبنان

وفيما أعلنتْ وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في أفيفيم ودوفيف نتيجةَ القصف الصاروخي، أشارت إلى سقوط صواريخ على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي والمنارة وحنيتا وغيرها من المستوطنات ووقوعِ أضرار كبيرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنات شلومي والمنارة وحانيتا وأفيفيم والمطلة فضلاً عن استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في موقع الراهب والتجهيزات التجسسية فيه.‏

من جهة اخرى أفادت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء ثلاثة شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوب لبنان.

روابط ذات صلة

جزر البهاما تعترف رسمياً بدولة فلسطين

الاحتلال يعلن مقتل جندي له متأثراً بإصابته في اشتباكات طولكرم