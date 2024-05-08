شاهد جرائم الاحتلال في غزة لليوم الـ215 على التوالي

العالم _ خاص بالعالم

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى اكثر من 34800 شهيد، وما يزيد عن 78400 جريح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 35 شهيداً و129 جريحاً إلى مستشفى الكويت في مدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة إنّ الاحتلال منع لليوم الثاني على التوالي إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع. واضافت ان عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إنه تم العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمّع الشفاء الطبي وانتشال نحو 50 شهيداً منها، وأضاف أنّ عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل باحات المستشفيات ارتفع إلى 7. وحمّل المكتب 'الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والإحتلال كامل المسؤولية عنها. وطالب كلّ 'دول العالم الحر بالضغط على الإحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي والمستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

في السياق أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأربعاء، معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، بعد إدخال شحنة وقود واحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا'، وفي فترة إغلاق استمرت 4 أيام.

ونفت 'الأونروا' مزاعم جيش الاحتلال بأنه أعاد فتح المعبر وطالبت في الوقت ذاته بإعادة فتحه إضافة إلى معبر رفح الذي يستخدم للحصول على الوقود.

وفي هذا السياق حذرت منظمة أطباء بلا حدود من ان الهجوم على رفح ستكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص في قطاع غزة.