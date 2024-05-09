فيديو خاص: نتانياهو يرد على قرار بايدن بخصوص الأسلحة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان قناة كان العبرية الرسمية اعلنت قبل قليل ان الوفد الاسرائيلي عاد من القاهرة ووفق معلومات فان الهوة لم يتم جسرها في القاهرة وانها كبيرة ومن الصعب تلافيها، وسيقدم الوفد التوصيات الى رئاسة الحكومة.

واضاف ان حكومة الحرب الاسرائيلية ستجتمع اليوم لمناقشة امرين هما فشل المفاوضات في القاهرة وماذا ستفعل بالنسبة لرفح وهل سيكون هناك اجتياح كامل ام عملية محدودة.

واشار مراسل العالم الى ان نتانياهو رد على بايدن باننا سنقاتل بأظافرنا، فيما قال وزير الحرب يوآف غالانت ردا على القرار الاميركي اقول لأفضل اصدقاءنا ولأعداءنا "لا يمكن ان تُهزم اسرئايل" .

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