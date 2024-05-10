ميقاتي يبحث مع هنية آخر التطورات السياسية والميدانية ومفاوضات وقف إطلاق النار

وبحث الطرفان خلال الاتصال، آخر التطورات السياسية والميدانية، وخاصة عملية المفاوضات لوقف إطلاق النار واجتياح رفح.

من جهته، أشاد هنية بالمواقف اللبنانية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ونضاله، مؤكدا أن "لبنان على خط المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني، وقدم الشهداء وخاصة في هذه المعركة".

ونوه رئيس الحركة بأن "وقف العدوان على غزة سوف يساهم في وقف التصعيد على جبهة لبنان وغيره من الجبهات المساندة".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبناني بموقف حركة "حماس" وقبولها مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة، مشيرا إلى "موقف بلاده الثابت من فلسطين قضية وشعبا ونضالا، والعلاقة التاريخية بين الشعبين".

كما أشاد ميقاتي بصمود الشعب الفلسطيني وثباته والتأكيد على حق العودة، منوها بأهمية متابعة الجهود المتعلقة بـ"الأونروا" في لبنان.

ومنذ بدء الكيان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر عدوانا غاشما على قطاع غزة، تستمر المقاومة اللبنانية "حزب الله" في تنفيذ عمليات ضد مواقع الكيان الاسرائيلي العسكرية دعما لغزة ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ تؤكد المقاومة أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.