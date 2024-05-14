شاهد أبرز ما جاء في الندوة الصحفية بتونس حول طوفان الاقصى

العالم – خاص بالعالم

مرة أخرى تختار قيادات من المقاومة الفلسطينية تمثل حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العاصمة تونس لرسم صورة الأحداث في غزة كما هي و لاطلاع الرأي العام التونسي على مستجدات ملحمة طوفان الأقصى.

وقال سامي ابو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج:"نحن نؤكد ان هذا العدوان يجب ان يتوقف.. إن شعبنا الفلسطيني من حقه أن يدير أموره الداخلية وأن يصنع قيادته ويدير قيادته بالطريقة التي يحددها وابلغنا ولدينا رؤيه ابلغناها لكل الاطراف ذات الصلة، وندعو كل الاطراف الدولية ان تعترف بنتائج هذه المعركة وان تدرك انه ما لم يحصل شعبنا على حقوقه الوطنية وينتهي الاحتلال فنحن امام معركة ومعركة ومعركة..".

في مقر نقابة الصحفيين التونسيين تحدث قادة المقاومة عن الضربات التي يتلقاها العدو الصهيوني على يد المقاومين في غزة واستنتجوا ان من اهم ارتدادات ذلك صعود محور المقاومة على حساب الامبريالية العالمية وقوى الاستكبار والصهيونية

وقال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:" محور المقاومة متمثلا بلبنان وفلسطين واليمن والعراق وفي إيران هو الذي يتقدم وهو الذي ينتصر والمشروع الامبريالي الامريكي الصهيوني هو الذي يتراجع على الارض الفلسطينية".

الشارع العربي الخجول تلقى بدوره دعوات المقاومة للتحشيد من أجل تصعيد الضغط ضد قوى العدوان في مسعى لاجبارها على إيقاف حرب الإبادة ضد المدنيين.

وقال إحسان عطايا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي:"المطلوب ألا يشعر الشعب الفلسطيني بأنه معزول عن واقعه العربي، وبان الغرب وأعداء امتنا نجحوا في سلخ فلسطين عن عمقها العربي الطبيعي والاسلامي الطبيعي".

رهانات كثيرة مطروحة أمام المقاومة وهي تسير بثبات نحو النصر.

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