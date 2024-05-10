طلاب جامعات باكستان يتظاهرون في اسلام اباد دعما لفلسطين

العالم – خاص بالعالم

وقال د. احمد خان طالب طب باكستاني:"كيف يستطيع المسلمون مشاهدة ما يحدث في فلسطين وفي بلادهم سفارات امريكية وصهيونية، هذا اجرام بحق الانسانية، ندعو الجميع للخروج والضغط على سفارات الاحتلال وامريكا لوقف العدوان".

وقال عمر شاهد وهو طفل باكستاني : بدأنا بمقاطعة البضائع الامريكية وسنقطع كل العلاقات معها لانها داعمة "اسرائيل" وكلاهما اعداء الاطفال والانسانية".

مطالب واضحة يحملها المتظاهرون في مسيرتهم هذه واهمها أخذ العدالة الدولية مجراها دون تسييس ضد كيان الاحتلال الذي قتل عشرات الالاف من الاطفال والنساء بدم بارد.

وقال ذاكر حسين طالب علاقات دولية باكستاني:"قطع العلاقات والتمويل الاسلامي مع واشنطن أمر ضروري لمنع الصهاينة من التمادي في جرائمهم، لأن أمريكا لن تبدي اسرائيل على مصالحها، لذا على العالم الاسلامي ان يشعر امريكا انها في خطر في دول العالم الاسلامي لتوقف دعمها للكيان".

وقال حمزة حامد طالب هندسة باكستاني:"امريكا ام الارهاب وتواجدها مرفوض في باكستان الا في حال ابدت استنكار ورفضا للجرائم الصهيونية، ولا بد لها من مشاركة دول العالم في محاكمة اسرائيل والا فإن الشعوب الاسلامية لن تسكت أبداً على همجيتهم ضد الفلسطينيين".

وايد المشاركون خيار المقاومة كحل وحيد لصد الهمجية الاسرائيلية والدموية الامريكية، منددين بشعارات الحرية الكاذبة في امريكا التي تمنع متظاهرين عزل من مساندة قضية عادلة كالقضية الفلسطينية.

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