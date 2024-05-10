فيديو خاص: صدمة الاسرائيليين وخيبتهم في نتائج هذا الاستطلاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: اليوم المقاومة تؤكد بأنها مازالت موجودة وثابتة وتستطيع الرد، والدليل هو الاخفاق الكبير الذي اصاب الاحتلال بمقتل 4 من جنوده واصابة ضابط كبير وجندي آخر، وصفت جراحه بالخطيرة.

وتابع: كمات ان الجيش الاسرائيلي اعترف اليوم بأن الكثير من الصواريخ سقطت من شمال قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، ما يؤكد ان المقاومة مازالت قوية على الارض وقادرة على الرد.

واوضح مراسل العالم ان الصحافة الاسرائيلية نشرت اليوم استطلاعا مهما يفيد بان ثقة الاسرائيليين بجيشهم تراجعت الى أدنى حدودها، وذكرت الصحافة الاسرائيلية ان نحو 70 بالمئة من الاسرائيليين يرون ضرورة استقالة رئيس الاركان هارتسي هاليفي، فيما اعتبر اكثر من 59% ان كيانهم لم يعد مكانا آمنا للحياة.

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