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إسراء البحيصي.. المسيرة متواصلة من غزة إلى طهران+ فيديو

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.05.11 – منذ قرابة 20 عام.. من عام 2005.. بدأت الصحافية الإعلامية الفلسطينية إسراء البحيصي مسيرتها مع قناة العالم الإخبارية.. مخلفة مسيرة أعلامية متميزة من حيث المهنية والدقة والاحتراف.

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تميزت تقاريرها وتغطياتها بواقعية وحيادية مهنية، بعيدةً كل البعد عن المبالغة أو المزايدة، حيث كان اكتفاءها برواية الحدث من صميمه ومن قلب الميدان كفيلاً لينقل حجم المعاناة التي تتعرض غزة وجميع فلسطين لها.

وتكللت السنين طويلة من التجربة الإعلامية المحترفة التي خاضتها إسراء البحيصي بصفة مراسلة قناة العالم في مدينة غزة، تكللت بسبعة أشهر عصيبة من تغطيتها الإعلامية المكثفة للعدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وبصفتها مراسلة حرصت على أن تكون في منتصف الأحداث وفي دقائقها الأولى رأت خلال هذه السنين بأم عينها مشاهد قاسية لا تطاق.. نجت من عدة نوبات للقصف الإسرائيلي، وتلقت تهديدات، وتعرضت للإصابات والاختناقات.. وكما سائر أهالي غزة خاضت أحلك الظروف الإنسانية.. فقدت أعزاء وأحباء من قريب وبعيد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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