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رئيس أركان أمريكي سابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد 'إسرائيل'!

رئيس أركان أمريكي سابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد 'إسرائيل'!
السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعترف رئيس الأركان الأمريكي السابق مارك ميلي بأن بلاده قتلت الكثير من المدنيين الأبرياء في الحروب التي خاضتها، ولا يحق للولايات المتحدة انتقاد "إسرائيل" على دمار غزة.

العالم - فلسطين

وكان ميلي يعلق على الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، على هامش مشاركته في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن، وقال: "قبل أن نتبرأ جميعا بشأن ما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".

وأضاف: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء. وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي.. لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".

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