هلاك احد جنود الاحتلال بمعارك شرق غزة والجيش يعترف

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان حصيلة قتلى جنود الاحتلال ارتفعت بعذا القتيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 619 قتيلاً، وفقاً لبيانات جيش الاحتلال، فيما تؤكّد المقاومة الفلسطينية أنّ عدد القتلى أكثر من ذلك بكثير، وأنّ الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره الحقيقية.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها قصف قوات الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

كما أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنّها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بمنطقة أم رائد شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال كثّف من عملياته العسكرية في الأيام الأخيرة في أعقاب سيطرته على معبر رفح، وفي المقابل، صعّدت المقاومة الفلسطينية من تصدّيها لقوات الاحتلال، من خلال استهداف آلياته العسكرية وقنص جنوده، إضافة إلى إطلاق القذائف والصواريخ.