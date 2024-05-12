أميرعبداللهيان: إيران لديها الاستعداد لتحقيق مبادئ الشعب الفلسطيني + فيديو

العالم – إيران

وفي كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للحوار العربي الإيراني الذي انطلق مساء اليوم في العاصمة الإيرانية طهران أشار أميرعبداللهيان إلى أن: هذه الحوارات تساعد على الثبات والاستقرار في المنطقة.. نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعاون والمشاركة.

وأضاف: نقاط القوة كثيرة بيننا ويجب تقويتها.. والجمهورية الإسلامية مصممة على تطوير العلاقات والتعاون مع الجوار.

ولفت إلى أن الإدراك المنطقي يقتضي بأن أمن المنطقة لايتحقق إلا بالتعاون، مضيفاً أن "مخازن الأسلحة في منطقتنا لاتحقق الأمن."

وفيما أشار إلى أن التعاون بين إيران والدول الأخرى محط اهتمام كبير، قال إن الجمهورية الإسلامية تسعى لتمتين العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية.

ونوه إلى أن الكيان الصهيوني ينقض الحقوق والقوانيين الدولية، فيما قدم الشعب الفلسطيني الآلاف من الشهداء والمصابين.

وحذر من أن الولايات المتحدة تخدع عندما تقول إنها تدافع عن الحقوق.

وقال أميرعبداللهيان: إن الشعب الفلسطيني أظهر ثباتا أسطوريا أمام جرائم الصهيوني

وشدد وزير الخارجية الإيرانية على أن إيران لديها الاستعداء لتحقيق مبادئ الشعب الفلسطيني.

وخلص إلى القول: أكدنا على إلغاء العقوبات والحل الدبلوماسي ونحن ملتزمون بذلك.. إيران التزمت بتعهداتها ولكن مع الأسف الطرف الآخر لم يلتزم.

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