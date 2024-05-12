فيديو خاص: صحفي يسرد تطورات خطيرة في قطاع غزة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هناك اطلاق النار على المواطنين من قبل طائرات الاحتلال في مناطق الجرن وتل الزعتر وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما يتقدم الجيش الاسرائيلي في المناطق التي يتواجد فيها النازحون.

واشار الى ان الاحتلال بدأ اليوم عملية عسكرية في شمال قطاع غزة، وطالب النازحين بإخلاء تلك المناطق.

واكد مراسل العالم ان المقاومة الفلسطينية تتصدى لتقدم الدبابات الاسرائيلية والآليات التي تكثف من قصفها المدفعي على شمال القطاع، ما ادى الى وصول عدد كبير من الشهداء والجرحى الى مستشفى كمال عدوان.

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