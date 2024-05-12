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شاهد استهداف مواقع الاحتلال بصاروخ جهاد مغنية التابع لحزب الله

الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

وزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مواقع وتجهيزات تجسسيّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

العالم _ لبنان

واليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافةً إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة “راميم” بالصواريخ الموجهة، وأصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.

كما استهدفت المقاومة ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية)، واصابته إصابة مباشرة.

وصواريخ جهاد مغنية، صواريخ تكتيكية غير موجهة، ذات قدرة تدميرية كبيرة، برأس حربي يبلغ وزنه 120 كيلو غرام، من انتاج المقاومة الاسلامية.

كما نشر الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منصة القبّة الحديديّة في قاعدة بيت هلِل التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

مسيرات المقاومة الانقضاضية

رعب مسيرات المقاومة الانقضاضية يسيطر على الشمال المحتل

وفي شمال فلسطين المحتلة، لا مؤشر على عودة المستوطنين الهاربين من ضربات حزب الله، في حين أن نوعية استهدافات المقاومة ترعب الصهاينة.

وفي شمال فلسطين المحتلة، لا يغيب ردع حزب الله ورعبه لحظة عن أذهان المستوطنين.

الأزمة، لم تعد فقط في فتح الجبهة الشمالية الكبيرة، بل في إدارة المقاومة للميدان بدقة متناهية، والارتقاء في نوعية الاستهدافات، الى درجة اصطياد الأهداف في المستوطنات الشمالية، ورحلات المسيرات الانقاضية طولاً وعرضاً، شاهد.

ويُنقل عن وسائل إعلام صهيونية، أن في الاجتماعات السياسية والأمنية، صار مجرد ذكر جبهة الشمال، يبدل ملامح القادة، ويشكل كابوساً مرعبا، لكل الكيان.

الاجتماعات السياسية والأمنية بخصوص جبهة الشمال

المصدر: الاعلام الحربي

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