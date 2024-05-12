أمير عبد اللهيان: إيران تولي أهمية لتطوير العلاقات مع باكستان

العالم – إيران

وبمبادرة من مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي عقد لقاء تشاوري حول الشؤون القنصلية لبعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان بحضور وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان.

وفي هذا اللقاء أكد أميرعبداللهيان على أن إيران تولي أهمية لتطوير العلاقات مع باكستان، ووصف الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى باكستان بأنها مفيدة ومثمرة للغاية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تحديد نقاط الضعف والقوة والمشاكل والقدرات مؤكدا على تقديم خطط قابلة للتنفيذ وموجهة من أجل توسيع العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان.

كما لفت إلى أهمية الخدمات والمرافق القنصلية في تعزيز التواصل الشعبي والتعاون الاقتصادي والتجاري، معربا عن شكره للجهود المبذولة في هذا المجال، ومؤكدا على بذل المزيد من الجهود لحل المشاكل وأوجه القصور.

وبدوره في بداية اللقاء اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي بأن تطوير العلاقات وأحداث تحول في العلاقات الثنائية مع باكستان يتطلب التخطيط في المجالات الكلية والجزئية، وهو ما يمكن تحقيقه بالتعاون المشترك بين البلدين.

كما أضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان رضا أميري مقدم بأن الإرادة المشتركة لحكومة البلدين والمصالح المشتركة للشعبين هي رأس مال ثمين يمكن الاعتماد عليه في تطوير العلاقات الثنائية وتحسين نوعية التعاون بين البلدين الجارين والمسلمين.

وفي ختام هذا اللقاء دعا المجتمعون إلى تبادل الوفود المشتركة، وتطوير وتجهيز البنى التحتية للنقل والجمارك، وتنسيق الأجهزة التنفيذية المحلية مع وزارة الخارجية في دفع شؤون وتعزيز العلاقات بين البلدين قدر الإمكان إلى الأمام.