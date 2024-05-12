المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في جباليا وحي الزيتون ورفح

العالم - فلسطين

كما أعلنت استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمّعات الاحتلال المتوغلة شرق رفح برشقة صاروخية من نوع "107".

وأفادت المصادر في قطاع غزة عن تقدّم محدود لآليات الاحتلال وبدء أعمال تجريف للمنطقة العازلة شمال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، مشيراً إلى تجدّد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واعترفت وسائل إعلام الاحتلال بإصابة نائب مراقب المؤسسة الأمنية والعسكرية العميد يوغيف بار شيشيت في قطاع غزة.

وكان يوم أمس السبت، قد شهد عدداً كبيراً من العمليات التي نفذتها مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية ضد تجمّعات جنود الاحتلال وآلياته على محاور القتال في قطاع غزة، وفي طليعتها استهداف كتائب القسّام تجمّعاً لجنود الاحتلال بقذائف الهاون، ودبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، جنوبي حي الزيتون في مدينة غزّة.