تدريس طلبة غزة عن بعد.. مطلب أكاديميي أكسفورد من جامعتهم

العالم - فلسطين المحتة

ودعا الأكاديميون في رسالة إلى إدارة الجامعة، إلى دعم الحياة التعليمية في غزة، وقطع العلاقات مع الشركات التي تدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها. كما طالبوا بفتح مناهج الجامعة ومواردها عبر الإنترنت، للأكاديميين والباحثين والطلبة في قطاع غزة.

وقالت الباحثة آرون التي اكتفت بكشف اسمها الأول في تصريح للأناضول، إن "وقف الاستثمارات المالية مع المتعاونين مع آلة الحرب الإسرائيلية هو على رأس مطالبنا".

وأضافت: "نريد من جامعة أوكسفورد أن تسخّر ثرواتها لإعادة بناء التعليم في قطاع غزة".

وشددت على ضرورة مقاطعة كيان الاحتلال، مشيرةً أن هذه المقاطعة يجب أن تستمر "طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة".

وتابعت: "نحن أكاديميو وباحثو جامعة أكسفورد، نحاول تقديم كل ما يحتاجه الأكاديميون والسكان في غزة".

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تشهد جامعات أميركية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.