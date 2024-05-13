تجديد التحذير من انهيار المنظومة الصحية بالقطاع

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان مقتضب: “ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين”.

وعادت وتفاقمت أزمة دخول المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود إلى قطاع غزة بعد احتلال قوات الاحتلال معبر رفح البري ومنع إدخال شاحنات المساعدات والوقود عبره وعبر معبر كرم أبو سالم منذ 8 أيام.

ويأتي ذلك بينما أغلقت حكومة الاحتلال في 6 مايو/ أيار الجاري، معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، بالتزامن مع عمليات عسكرية أخرجت الكثير من المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة في كافة مناطق القطاع.

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات نتيجة استمرار إغلاق كيان الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ما يهدد بعودة شبح “المجاعة” إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن كيان الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل كيان الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.