توقيع اتفاقية مع الهند لتجهيز وتشغيل ميناء جابهار

العالم - ايران

وفي هذه المراسم التي اقيمت، اليوم (الاثنين، وحضرها "مهرداد بازرباش" وزير الطرق والتنمية الحضرية في إيران و"سارباناندا سونوال" وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، تم التوقيع على عقد تجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة لميناء الشهيد بهشتي في تشابهار من قبل شركة IPGL الهندية.

ويعتبر توقيع هذه الاتفاقية نقطة تحول في التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي والإقليمي بين البلدين، فضلا عن تسهيل التعاون الاستراتيجي بين إيران والهند.

وبحسب هذا التقرير، فإن أحد الأهداف الرئيسية لإبرام هذا العقد، والذي تحقق نتيجة لمفاوضات الخبراء والمتخصصين لفريق العمل المشترك، هو الجهود المشتركة للطرفين في تفعيل أهداف اتفاقية النقل الدولي في الممر الشمالي الجنوبي، واتفاقية العبور الثلاثية بين إيران والهند وأفغانستان مع التركيز على ميناء تشابهار وتطوير التعاون في مجال النقل العابر والنقل المتعدد الوسائط بين إيران والهند في منطقة آسيا الوسطى في إطار أهداف التعاون الاستراتيجي. بين الهند وآسيا الوسطى.

يتبع ..