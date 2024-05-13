الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مخيم النصيرات الجديد

وأفادت مصادر محلية ان عددا كبيرا من الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، كحصيلة اولية غير نهائية عن استشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

واشارت مصادر فلسطينية ان طواقم الإسعاف والدفاع المدني تحاول البحث عن عدد كبير من المفقودين أسفل ركام المنزل المستهدف بمخيم النصيرات .

واوضح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة ان هناك عدد من المفقودين تحت أنقاض منزل عائلة كراجة بمخيم النصيرات، وطواقمنا لا يمكنها الوصول لانتشال الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مشيراً الى ان الوضع في القطاع مأساوي في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارات على منزل في ارض بكر غرب مدينة غزة، وشرق رفح ، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أن أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.

شهداء أطفال جراء غارة للاحتلال على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

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