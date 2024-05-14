عبداللهيان: استمرار التدخل الامريكي في أفغانستان، يزيد الوضع تعقيدا فيها

العالم - ايران

واكد خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء اهتمامها الخاص بالاستقرار والامن والتنمية المستدامة في افغانستان، تتابع تطورات هذا البلد الجار عن قرب وبدقة، وتدعم اضطلاع الامم المتحدة بدور في اطار دعم الشعب الافغاني.

وقيم بالايجابية إجراءات بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان (يوناما) خلال العقدين الماضيين في افغانستان مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستمرار أنشطة يوناما الانسانية.

واشار الى الدور المخرب لامريكا في افغانستان خلال وجودها لسنوات في هذا البلد وقال ان استمرار التدخلات الامريكية الهادفة في الشؤون الداخلية لافغانستان، يزيد الوضع تعقيدا فيها.

واوضح ان مشاكل افغانستان معقدة، لذلك يجب التركيز على الحلول المنوعة ومتعددة الطبقات.

واعرب وزير الخارجية عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة دعم مبادرة جيران افغانستان لتقديم المساعدة لمعاجلة مشاكلها.

اما الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا فقد شرحت في اللقاء اخر التطورات والقضايا الافغانية و"اجتماع الدوحة 3" المقبل وتبادل مع وزير الخارجية وجهات النظر بهذا الخصوص.

واشادت بحسن استضافة ايران حكومة وشعبا للرعايا الافغان والجهود المبذولة لتحسين وضعهم، وانتقدت عدم اكتراث المجتمع الدولي بالازمة الانسانية في افغانستان.

وشددت على ضرورة التنسيق بين المواقف المنوعة والمختلفة للفاعلين الاقليميين للمساعدة على تحقيق التنمية والاستقرار في افغانستان.

وقيمت بالاهمية المبادرات الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ورحبت باستمرار الجهود الدبلوماسية الايرانية في اطار اجتماع دول الجوار.