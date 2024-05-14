عبداللهيان يؤكد على التعاون طويل الأمد مع الهند

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية في هذا اللقاء إن نهجنا في العلاقات مع الهند هو نهج استراتيجي ونحن على استعداد لمواصلة توسيع تعاوننا مع الهند في الامكانات الثنائية والمتعددة الأطراف وفي إطار منظمات بريكس وشانغهاي.

وأكد أمير عبداللهيان أن إيران تعتبر الهند شريكًا موثوقًا به، وشدد على نهج إيران في التعاون طويل الأمد مع الهند.

وثمن أمير عبداللهيان إبرام عقد تجهيز وتشغيل محطات ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار وتعزيز التعاون في ممر الشمال والجنوب باعتباره فرصة مهمة للغاية لتوسيع حجم العلاقات التجارية بين البلدين والمنطقة.

بدوره أعرب وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند، عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية واعتبرها يومًا مهمًا وتاريخيًا في العلاقات بين البلدين والعلاقات الإقليمية.

وأضاف: شهدت إيران والهند يوم أمس توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتجهيز ميناء الشهيد بهشتي، ونعتقد أن هذه الاتفاقية يمكن أن توفر فرص تطوير الأعمال للبلدين.

وأكد الوزير الهندي أن هذه الاتفاقية لا تعزز العلاقات بين البلدين الكبيرين إيران والهند فحسب، بل إنها أيضا خطوة قوية للهند في سلسلة التوريد العالمي والقطاع البحري.

ووصف سونوال هذه الاتفاقية بأنه جزء من خطط الهند التجارية التي ستوفر ممرا تجاريا بديلا للهند وإيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى.