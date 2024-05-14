غارات اسرائيلية على جنوب لبنان واستشهاد احد مقاتلي حزب الله

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان طيران جيش الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم بسبع غارات عدة مناطق في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

وأشار مراسل العالم الى استشهاد مواطن في غارة اسرائيلية على بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان.

واكد ان المقاومة اللبنانية استهدفت ليلة امس بالصواريخ مبنيين يستخدمهما جيش الاحتلال في مستعمرة المطلة.

ونوه مراسل العالم الى وجود مناورات لجيش الاحتلال في منطقة الجليل الاعلى وخاصة في منطقة الجولان السوري المحتل.

واكد مراسل العالم ان هذه المناورات تندرج في اطار التهويل والحرب النفسية على الجبهة اللبنانية، والمقاومة بكل الحالات جاهزة للرد على اي تمادي من قبل الاحتلال، كما قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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