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فيديو خاص: مواجهة ساخنة شمال القطاع بين المقاومة والاحتلال!!

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تطورات أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في قطاع غزة بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم جباليا ومنطقة المعسكر، حيث كثف غاراته الجوية وقصفه المدفعي، حتى طالت نيرانه المدارس ومراكز ايواء النازحين، فيما تقدمت دبابات الاحتلال الى سوق مخيم جباليا.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان عددا كبيرا من الشهداء والجرحى يصلون الى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، فيما هناك تحليق مكثف لطائرات الاحتلال التي استهدفت قبل قليل منزلا ما ادى الى استشهاد ما لا يقل عن 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى.

واكد مراسل قناة العالم ان هذه المناطق الشمالية بالاضافة الى بيت لاهيا اصبحت مناطق اشتباكات ساخنة، فيما تستمر العملية العسكرية للاحتلال في حي الزيتون لليوم السادس على التوالي ولم يتوقف الاحتلال عن استهداف المدنيين والمربعات السكنية.

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