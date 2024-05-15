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ليبرمان يوجه انتقادات حادة الى نتنياهو.. حماس والسنوار يديران الحرب أفضل من نتنياهو

ليبرمان يوجه انتقادات حادة الى نتنياهو.. حماس والسنوار يديران الحرب أفضل من نتنياهو
الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

وجّه وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإلى مجلس الحرب قائلا إن الأخير يسير بالکیان نحو الضياع، وإن حركة حماس وزعيمها يحيى السنوار يديران الحرب من الأنفاق أفضل من نتنياهو.

العالم-الاحتلال

وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قال ليبرمان إنه لا رؤية للحكومة ولا خطة بشأن كيفية إدارة العمليات، وإن نتنياهو أضاع الدعم الدولي "لإسرائيل" بسبب تخبطه.

كما دعا ليبرمان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى مغادرة مجلس الحرب لأنه لا تأثير لهما فيه، على حد قوله.

ورأى أن كل ما تفعله حكومة نتنياهو هدفه البقاء السياسي، وقد تسبب إهمالها بشرخ كبير في المجتمع.

كما أكد وزير الحرب السابق الصهيوني أن كل المسؤولين عما سماه الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول -في إشارة إلى طوفان الأقصى- يجب أن يرحلوا، ومن ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس الأركان.

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