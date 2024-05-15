محمد اسلامي: أظهرنا للعالم حقائق البرامج النووية

العالم - ايران

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تبين خلال زيارة رافائيل غروسي أن إيران تتمتع بقدرات واسعة في مختلف القطاعات، وخاصة النووية، لتقديمها للعالم. لم يبق سوى قضيتين قيد الحل، وبحسب الخطة التي اتفقنا عليها، يناقشها ممثلو الجانبين ويتفاعلون بشأنها.

وأضاف، شاركت 22 دولة في المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية. وقد تم تقديم حوالي 600 ورقة بحثية إلى هذا المؤتمر، وتم قبول 420 ورقة بحثية منها. ألقينا حوالي 100 كلمة في مجموعات عمل مختلفة.

وتابع، تمكنا لأول مرة من نقل صوت الجمهورية الإسلامية وصوت مظلومية الشعب الإيراني، إلى أقصى زوايا العالم بمهنية حيث كانوا دائما يقلبون حقائق البرامج النووية.