بايدن والنفاق في قتل الفلسطينيين

العالم - انقلاب الصورة

وقال جو بايدن:"قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يلاحقون بها التجمعات السكانية. اوضحت للاسرائيليين انهم اذا ذهبوا لرفح فأنا لا أزود اسرائيل بالاسلحة التي استخدمت تاريخياً للتعامل مع رفح. لن نورد الاسلحة وقذائف المدفعية".

يأتي هذا الموقف الاميركي كذر الرماد في العيون، فالتقارير التي نشرها مسؤولين سابقين في الخارجية الاميركية تكشف عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني بينهم 14 ألف طفل مؤكدة ان معظمهم قتلوا بذخائر اميركية.

ومع اعلان واشنطن تعليق شحلة أسلحة الی تل أبيب تقبع الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تزود تل أبيب بالسلاح، ففي بداية العام الماضي تسلمت تل أبيب 36 طائرة اف 35 من أصل 75 دفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة. فيما السخاء الاميركي توسع لتقديم مساعدات لتطوير وتجديد نظامي القبة الحديدية ومقلاع داوود وصواريخهما.

وفيما اكتفی بايدن بموقفه هذا الكلامي، اعلن البنتاغون:"بينما نقيم الوضع في رفح اتخذنا قراراً بتعليق ارسال شحنة الاسلحة. لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها. سوف نستمر في دعم اسرائيل وحاجاتها الدفاعية. نتحدث عن شحنة واحدة تتألف من قنابل تزن الفي رطل".

فيما طالب ليندسي غراهام وهو عضو في مجلس الشيوخ الاميركي، طالب بإعطاء قنابل نووية لاسرائيل لانهاء الحرب التي لاتستطيع خسارتها تأسياً بقصف امريكا اليابان بالقنابل النووية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..