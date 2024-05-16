قائد القوات البرية: تطوير العلم والتكنولوجيا، يمثل اليوم الخط الامامي لمواجهة الاستكبار

العالم - ايران

واضاف العميد حيدري الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الامام علي (ع) للضباط ان العلم ينتج القوة. وان اظهرنا قدرتنا في موقع ما فان ذلك ناتج عن العلم.

واوضح ان عملية الوعد الصادق قدمت زوال الكيان الصهيوني عدة خطوات الى الامام مضيفا ان حصل تهديد من جانب هذا الكيان، فاننا سنرد انطلاقا من اراضينا، وهذا مؤشر على علم واقتدار وقوة ايران الاسلامية.

واردف العميد حيدري يقول ان هذا الملتقى تلقى لحد الان 600 مقالة وهذا مؤشر على الاهتمام الكبير لباحثينا بالعلم.

واكد اننا نسعى لتوسيع أرضية العلم والتكنولوجيا في القوات البرية للجيش وان نقوم بجهاد علمي في هذا المجال.

وتابع انه بفضل الافادة من الجهاد العلمي، قمنا بتحديث طائراتنا العمودية بحيث انها قادرة على الطيران نهارا وليلا. ونقوم في المناورات بانزال القوات المظلية ليلا وكل هذا مؤشر على الجهود العلمية لعلمائنا.