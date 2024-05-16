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حول العدوان على غزة وآخر تطوراتها..

كلمة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي عصر اليوم

كلمة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي عصر اليوم
الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

يطل قائد المقاومة اليمنية أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عصر اليوم الخميس، في كلمة مرتقبة حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية.

العالم - اليمن

يتبع..

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